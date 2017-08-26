Казахстан намерен расширять торговое и инвестиционное сотрудничество с Мексикой

Астана. 26 августа. КазТАГ – Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов принял заместителя министра иностранных дел Мексиканских Соединенных Штатов Карлоса де Икасу, прибывшего в Астану для участия в первых казахстанско-мексиканских политических консультациях, сообщила пресс-служба МИД РК.

«Мексика является вторым крупнейшим торговым партнером Казахстана в Латинской Америке. Мы заинтересованы в дальнейшем расширении торгового и инвестиционного сотрудничества, в том числе в сфере энергетики, телекоммуникаций и информационных технологий», — цитирует пресс-служба К.Абдрахманова в сообщении, распространенном в субботу.

К.Абдрахманов также передал приглашение министру иностранных дел Мексики Луису Видегарайю посетить с визитом Казахстан.

Собеседники подчеркнули схожесть позиций двух государств по основным вопросам международной повестки дня, а также плодотворное взаимодействие в многостороннем формате. Замминистра иностранных дел Мексики отметил вклад Астаны в глобальную и региональную безопасность и приветствовал усилия Казахстана по урегулированию кризиса в Сирии в рамках Астанинского процесса.

Казахстанско-мексиканские межмидовские политические консультации прошли на уровне заместителей министров иностранных дел. Казахстанскую сторону представлял заместитель министра иностранных дел Ержан Ашикбаев, отметила пресс-служба.