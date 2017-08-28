Казахстан и США будут сотрудничать в использовании атомной энергии в мирных целях

Астана. 28 августа. КазТАГ — Оксана Скибан . Казахстан и США намерены сотрудничать в мирном использовании атомной энергии, сообщил министр энергетики РК Канат Бозумбаев.

«США и Казахстан будут работать вместе над развитием атомной энергии в мирном русле. В сфере изменения климата обе стороны придерживаются сбалансированного подхода, который придерживается инноваций, снижает эффект парниковых газов, укрепляет нашу энергобезопасность», — сказал К. Бозумбаев на встрече с министром энергетики США Дэном Бруйллеттом в понедельник.

По словам казахстанского министра, сотрудничество будет сосредоточено на мирном использовании атомной энергии.

«Также на сдерживании утилизации углекислого газа, устойчивости энергосистем, расширении энергетических рынков и ядерной безопасности», — добавил он.