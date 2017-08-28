США окажет содействие Казахстану в беспрепятственной транспортировке энергоресурсов на мировые рынки

Астана. 28 августа. КазТАГ — Оксана Скибан . Казахстан и США намерены сотрудничать в беспрепятственной транспортировке энергоресурсов на мировые рынки, сообщил министр энергетики РК Канат Бозумбаев.

«Я высказал сегодня беспокойство и выразил надежду, что ограничения, связанные с санкциями, налагаемыми США на Российскую Федерацию, не повлияют на эффективную реализацию нефтегазовых проектов с участием как американского, так и казахстанского капитала, и позволят беспрепятственно транспортировать энергоресурсы на мировые рынки через транзитные нефтепроводы и газопроводы. Мы договорились в этом отношении совместно сотрудничать», — сказал К. Бозумбаев по итогам встречи с министром энергетики США Дэном Бруйллеттом в понедельник.

Напомним, в министерстве национальной экономики РК ранее попросили казахстанцев «не сгущать краски» по поводу влияния антироссийских санкций со стороны США на казахстанскую экономику. Как заявлял глава ведомства Тимур Сулейменов, пока «чего-то экстраординарного, тем более с быстрым эффектом, не происходит».

Как уже сообщалось, 22 августа США расширили санкционные списки по КНДР, включив в них базирующуюся в Москве руководство группы компаний «Гефест» и ряд других лиц. Ранее, 3 августа, президент США Дональд Трамп подписал закон, предусматривающий введение дополнительных санкций против России. Этот закон сводит воедино и дополняет большой объем принятых ранее, после воссоединения РФ с Крымом и начала конфликта в Донбассе, документов о санкциях против России.