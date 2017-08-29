Бюджет Казахстана на 2018-2020 гг. определен из расчета Т340 за $1

Астана. 29 августа. КазТАГ — Оксана Скибан . Бюджет Казахстана на 2018-2020 годы определен из расчета Т340 за $1, сообщил министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов.

«В своих расчетах, исходя из модели, которая у нас есть, и при тех параметрах, которые в эту модель заложены, курс у нас 340 тенге (закладывается в республиканский бюджет на 2018-2020 годы — КазТАГ)», — сказал Т. Сулейменов в кулуарах правительства во вторник.

При этом он уточнил, что это расчетный курс, который берется «только для расчета определенных бюджетных параметров».

«Вполне возможно, он не будет полностью соответствовать тому курсу, который будет складываться непосредственно на рынке. Мы будем готовы этот вопрос мониторить и в случае необходимости на уточнении бюджета корректировать», — пояснил министр.

Он напомнил, что Национальный банк РК не регулирует курс тенге.

«Он (курс — КазТАГ) находится полностью в свободном обращении, соответственно, прогнозировать его достаточно сложно. Поэтому мы рассчитываем только расчетный прогнозный курс тенге, это ни в коем случае не является индикатором того, что будет происходить на валютных рынках», — отметил Т. Сулейменов.