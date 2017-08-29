К числу желающих сотрудничать с ЕАЭС присоединились Фарерские острова

Алматы. 29 августа. КазТАГ — Фарерские острова выступают за более тесные связи с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), сообщила пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

«Возможности активизации торгово-экономического сотрудничества между государствами-членами ЕАЭС и Фарерскими островами обсудили помощник члена коллегии (министра) по интеграции и макроэкономике ЕЭК Федор Черницын и глава представительства Фарерских островов в Российской Федерации Бьорн Куной в штаб-квартире ЕЭК 28 августа», — говорится в распространенном сообщении.

Сообщается, что Б. Куной высказался за заключение меморандума о взаимопонимании между ЕЭК и правительством Фарерских островов с целью создания площадки для диалога между официальными лицами и бизнесом стран ЕАЭС и Фарерских островов по вопросам развития взаимовыгодных торгово-экономических связей.

«Заключение рамочного меморандума о взаимопонимании может стать оптимальным первым шагом для институализации сотрудничества союза с Фарерами. Такой документ, с одной стороны, не будет международным договором и ни на кого не наложит дополнительных обязательств, а с другой стороны, заложит основу для официального диалога по широкой экономической повестке в формате Фареры-ЕАЭС», – заявил Ф.Черницын.

Глава представительства Фарерских островов в России поблагодарил за открытость и конструктивность комиссии в отношении внешних партнеров и высказался за налаживание более тесных кооперационных связей его государства с ЕАЭС в ближайшем будущем.

Фареры — автономный регион и группа островов в северной части Атлантического океана между Шотландией и Исландией. Входят в состав Королевства Дании.

Основные отрасли экономики Фарер — рыболовство, овцеводство, легкая промышленность. Основными продуктами, идущими на экспорт, являются свежая, мороженая, филетированная и соленая рыба, желатин, изготавливаемый из плавательных пузырей рыб, баранина, овчина, каракуль и изделия из шерсти, гагачий пух.