Россия окажет содействие реализации идей президента Казахстана по поддержанию ядерной безопасности в мире

Астана. 30 августа. КазТАГ – Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов встретился в Астане с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым, сообщила пресс-служба МИД РК.

«Вопросы координации деятельности по актуальным проблемам международной безопасности обсуждены в ходе встречи», — говорится в сообщении МИД в среду.

В частности, как отметил К.Абдрахманов, министерство иностранных дел Казахстана приступает к всесторонней проработке и реализации новых инициатив президента РК Нурсултана Назарбаева в области ядерной безопасности, высказанных на открытии здания Банка низкообогащённого урана МАГАТЭ 29 августа.

В свою очередь С.Рябков охарактеризовал выступление казахстанского лидера на открытии БНОУ как «Программу мира».

«Россия будет внимательно изучать данный документ и содействовать его реализации, сказал российский дипломат», — отметили в МИД.

Также во время встречи рассмотрен ход взаимодействия в рамках совета безопасности ООН, вопросы подготовки председательства Казахстана в совете в январе 2018 года, обсуждены перспективы международных усилий по урегулированию ситуации в Сирии в рамках Астанинского процесса, обстановки вокруг ракетно-ядерной программы КНДР, стабилизации Афганистана, сотрудничества в сфере кибербезопасности.

Напомним, на церемонии открытия Банка низкообогащенного урана в Усть-Каменогорске 29 августа Н.Назарбаев предложил ряд идей для поддержания ядерной безопасности в мире. В частности, он указал на то, что Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) не оправдывает возлагающих на него надежд, нет конкретных шагов против тех, кто нарушает. По его словам, страны ядерного клуба не раскрывают свои сведения о ядерных программах в добровольном порядке, а остальным запрещают иметь, испытывать и распространять, с других же стран требуется исчерпывающая информация.

«Необходимо сокращать такой дисбаланс подходов между ядерной «пятеркой» и остальным миром», — подчеркнул Н.Назарбаев.

Также он предложил провести легализацию статусов всех де-факто ядерных государств и созвать саммит стран-обладателей ядерного оружия, чтобы совместно обсудить вопросы решения этой глобальной проблемы. Кроме того, глава государства отметил, что Казахстан готов провести в Астане глобальный саммит по ядерной безопасности, который ранее проводился по инициативе США.

Н.Назарбаев также призвал к 2020 году, когда мировое сообщество будет отмечать 50-летие вступления в силу ДНЯО, приложить все усилия для вступления Договора о полном запрете оружия в силу и призвал лидеров стран, от которых зависит вступление в действие Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, «без промедления присоединиться к Договору».

Кроме того, президент Казахстана считает создание зон, свободных от ядерного оружия, «одним из самых эффективных средств в борьбе с его расползанием».

«Безъядерные зоны сегодня созданы в Латинской Америке, Африке, южной части Тихого океана, Юго-Восточной Азии, в марте в 2009 года вступил в силу Договор о создании в Центральной Азии, то есть нашей зоны свободной от ядерного оружия. Предлагаю объединить усилия всех государств, входящих в состав безъядерных зон. Нужен формат, который позволит выработать совместный план действий. Мы готовы к организации такой встречи», — отметил он.

«Все пункты, которые я озвучил направлены на то, чтобы 100-летие ООН мы встретили без ядерного оружия», — заключил президент Казахстана.