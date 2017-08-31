Глава МНЭ не исключает новых «всплесков» в паре доллар-тенге

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Астана. 31 августа. КазТАГ – Нургуль Жигер. Курс тенге к другим валютам может резко меняться, но на таких всплесках не стоит фокусироваться, считает министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов.

«Рынок может реагировать на огромное количество вещей. Например, может какой-нибудь технический сбой произойти, и рынок будет реагировать (колебаниями валютного курса – КазТАГ). Но, на мой взгляд, нет необходимости чересчур фокусироваться на каких-то всплесках, а они будут», — сказал Т. Сулейменов на пресс-конференции в правительстве в четверг.

Министр напомнил, что уже 2 года национальная валюта Казахстана находится в режиме «свободного плавания», и соотношение тенге к доллару, евро и другим валютам определяется рыночными механизмами.

При этом, по словам Т. Сулейменова, тенге относительно стабилен, и колебания курса стоит «измерять не днями и неделями, а брать для расчетов месяц, квартал, полугодие».

Согласно официальным (рыночным) курсам валют Национального банка Казахстана на 31 августа, $1 = Т334,7.

На утренней сессии Казахстанской фондовой биржи в четверг средневзвешенный курс тенге со вторника упал на Т1,69 и составил Т336,18 за $1.

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