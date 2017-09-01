Нефтепереработка в США упала до 7-летнего минимума из-за шторма «Харви»

Алматы. 1 сентября. КазТАГ — Нефтепереработка в США упала из-за шторма «Харви» до 4,25 млн баррелей в сутки, что является самым низким показателем с 2010 года, сообщает Bloomberg.

Как отмечается, из-за урагана остановлены крупные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в Техасе, которые обеспечивают почти четверть всей переработки в стране. В частности, закрыт из-за наводнения НПЗ в Порт-Артуре мощностью 605 тыс. баррелей в сутки. Также закрыт завод, принадлежащий Total, мощностью 225 тыс. баррелей в сутки. На этом фоне фьючерсы на бензин подорожали до 17-месячного максимума.

Кроме того, «Харви» угрожает 5 нефтеперерабатывающим заводам в штате Луизиана общей мощностью 787 тыс. баррелей в сутки.

По словам представителя консалтинговой Morningstar Research Сэнди Филдена, остановки НПЗ уже вызвали падение цены на нефть вследствие снижения спроса, и одновременно — резкий скачок цен на бензин из-за снижения поставок.

Также сообщается, что минэнерго США приняло решение продать 500 тыс. баррелей нефти из своих стратегических резервов для смягчения негативных последствий урагана.

По информации СМИ, «Харви» стал самым мощным штормом в США за последние 12 лет. Его жертвами уже стали 39 человек.