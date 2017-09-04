В Казахстане открыт осенне-зимний охотничий сезон

Астана. 4 сентября. КазТАГ – В Казахстане открылся осенне-зимний охотничий сезон, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства РК.

«Основной осенне-зимний охотничий сезон в республике открывается в первую субботу сентября 2017 года, и в зависимости от вида животных продолжается до 15 февраля 2018 года. Объектами охоты являются 34 вида млекопитающих и 59 видов птиц», — сказал заместитель председателя комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК Кайрат Устемиров на брифинге в понедельник.

По его информации, с сентября охота разрешается на марала, медведя, сибирского горного козла, сибирскую косулю, кабана, куропатку, рябчика и перелетную дичь (гусь, утка).

«Субъекты охотничьего хозяйства получают право на изъятие объектов животного мира в пределах квоты с момента получения разрешения на пользование животным миром, а другие физические и юридические лица — после получения путевки от субъектов охотничьего хозяйства или заключения договора с ними на охоту», — подчеркнул К.Устемиров.

По данным МСХ, в текущем году увеличены размеры возмещения вреда за нарушения природоохранного законодательства: за незаконную добычу косули или кабана ущерб составит 250 МРП, за сайгака — 350 МРП, за утку — 5 МРП.

Также приказом комитета лесного хозяйства и животного мира были установлены ограничения суточной нормы изъятия одного вида пернатой и пушной дичи на одного охотника до 5 особей, кроме промысловой охоты.

Кроме того, комитетом рассматривается вопрос о регулировании численности волка и баклана.

По словам К.Устемирова, в 2012 году Всемирным фондом дикой природы (WWF-Россия) с привлечением научных специалистов Казахстана была начата разработка программы по реинтродукции тигра в Казахстане.

«В этой связи республиканской бюджетной комиссией в августе 2017 года поддержано предложение министерства сельского хозяйства о создании c 1 января 2018 года государственного природного резервата «Иле-Балхаш», — отметил он.

1 МРП = Т2269.