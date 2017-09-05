Новая электронная торговая площадка позволит казахстанскому бизнесу расширить рынок продаж

Алматы. 5 сентября. КазТАГ – Владимир Радионов. Новая электронная торговая площадка «ЕТС-тендер» позволит отечественному бизнесу расширить рынок продаж, считает президент «Интернет-ассоциации Казахстана» Шавкат Сабиров.

«ЕТС-тендер» (совместный проект для интернет-торговли, созданный казахстанской группой «ЕТС» и российской компанией «В2В-Center» — КазТАГ) окажет значительное влияние на рынок интернет-торговли в общем. Если в той же России рынок интернет-торговли существует, то у нас его по большому счету нет. Интернет-магазины, которые у нас торгуют, они российские. Из пятерки лучших интернет-торговцев у нас два только — казахстанских, и то они не находятся на первых ролях. Между тем, у нас есть что предложить на продажу, и я считаю, что «ЕТС-тендер» будет хорошей площадкой для выхода отечественных производителей на рынок Евразийского союза и мировые рынки в целом», — сказал Ш. Сабиров на пресс-конференции во вторник.

Согласно его данным, в 2016 году рынок интернет-торговли в Казахстане вырос до Т160 млрд, тогда как в 2014 году этот показатель составлял Т120 млрд, в 2015 году – Т148 млрд.

В свою очередь председатель правления АО «Товарная биржа «Евразийская торговая система» (ЕТС) Курмет Оразаев добавил, что группа ЕТС готова аккредитовать на площадке всех потенциальных поставщиков товаров, работ и услуг из Казахстана.

«Насколько мне известно, в Казахстане на всех площадках интернет-торговли, что у нас существуют, в поставках товаров, работ и услуг присутствует 11 тыс. компаний. Нельзя сказать, что это много. И для относительно небольшого рынка «ЕТС-тендер» — возможность расширить свой бизнес. Сегодня в группе ЕТС аккредитовано 6300 поставщиков, в определенной перспективе мы аккредитуем всех потенциальных поставщиков», — уточнил К. Оразаев.

Пока же, по его словам, к проекту, стартовавшему в Казахстане 27 июля 2017 года, интерес проявили крупные казахстанские закупщики — производители напитков и продовольственных товаров, медицинских материалов, телекоммуникационного и электрооборудования, компании из банковского и строительного секторов. За прошедший месяц на площадке были объявлены закупочные процедуры на сумму более Т300 млн.