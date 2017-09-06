Шымкент. 6 сентября. КазТАГ — На 7 лет за вымогательство взятки осужден судья Каратауского суда Шымкента, сообщил корреспондент КазТАГ.

«На 7 лет за взятку путем вымогательства осужден судья Каратауского суда Шымкента (Ермахан Шаланов – КазТАГ). Он признан виновным по статье 366 ч. 3 п. 1, а также пожизненно лишен права занимать должность в суде или в государственных органах», — сказал после оглашения приговора судья Мырзалы Жорабаев.

М. Жорабаев также отметил, что у подсудимого будет конфисковано имущество. «Эта санкция предусматривает и альтернативное наказание без лишения свободы. Однако суд счел его неуместным, так как подсудимый не признал свою вину и не раскаялся», — отметил судья.

39-летнего Е. Шаланова задержали в январе 2017 года по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Экс-судья требовал от истца выплатить Т500 тыс. за вынесение решения в ее пользу. Между тем, как пояснили после оглашения приговора подсудимому, он и так должен был по закону вынести решение в пользу жительницы Шымкента.