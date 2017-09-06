Назарбаев предложил Польше ввести безвизовый режим для казахстанцев

Астана. 6 сентября. КазТАГ — Арсен Аскаров . Глава государства Нурсултан Назарбаев предложил президенту Польши рассмотреть вопрос о введении безвизового режима для казахстанцев.

«Мы готовы помогать друг другу также в формировании современной транспортной инфраструктуры для ускоренной доставки грузов из Азии в Европу и наоборот. Долгожданным событием стало открытие 28 мая прямого авиасообщения между Астаной и Варшавой и то, что мы убрали визовый режим между нашими странами, этого же мы просим у польской стороны», — сказал Н. Назарбаев журналистам по итогам переговоров в Акорде с президентом Польши Анджеем Дудой в среду.

Он отметил, что большое внимание во взаимооношениях Казахстана и Польши уделено вопросам образования и науки.

«Более 700 молодых казахстанцев обучаются в Польше. Также приветствуем развитие научно-образовательного, культурно-гуманитарного уровня и не забываем о созидании нашего партнерства. Особая роль лежит на 32 тысячах поляков, которые живут в Казахстане. Это наши граждане», — подчеркнул глава государства.