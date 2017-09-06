Президент Ирана планирует побывать с визитом в Астане в ближайшие дни

Алматы. 6 сентября. КазТАГ — Президент Ирана Хасан Роухани планирует в ближайшие дни посетить Казахстан с официальным визитом, сообщает агентство Tasnim.

«Обращаясь к журналистам в кулуарах заседания кабинета министров в Тегеране в среду, глава администрации президента Ирана Махмуд Ваези сказал, что президент Роуани в течение нескольких дней отправится в столицу Казахстана Астану», — говорится в сообщении в среду.

Он также сказал, что в ближайшем будущем президент планирует совершить официальные визиты в ряд африканских стран, добавив, что точное время этих визитов еще не определено.

Отмечается, что на прошедшей августовской встрече в Тегеране министры иностранных дел Ирана и Казахстана обсудили пути содействия экономическому, политическому и культурному сотрудничеству между двумя странами.

«Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и его казахстанский коллега Кайрат Абдрахманов обсуждали планы расширения банковских связей между Тегераном и Астаной, более тесное научно-техническое сотрудничество (…) и сотрудничество в транспортной отрасли», — указано в сообщении.

«Зариф и Абдрахманов также подчеркнули тесную координацию между Ираном и Казахстаном в международных организациях, в войне с терроризмом и в содействии переговорам в Астане о мире в Сирии», — заключается в сообщении.