Президент Польши прибыл с визитом в Казахстан

Алматы. 6 сентября. КазТАГ — Президент Польши Анджей Дуда прибыл с визитом в Казахстан в среду, чтобы встретиться с главой государства Нурсултаном Назарбаевым, указано в официальном сообщении пресс-службы польского президента.

«Переговоры двух лидеров, как ожидается, состоятся в первой половине дня в Акорде. Также в рамках визита президента Польши состоится казахстанско-польский бизнес-форум. В нем запланировано участие Н. Назарбаева и А. Дуды», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время между Казахстаном и Польшей заключено 24 международных договора. Вместе с тем в ходе визита будет подписано еще 10 двусторонних соглашений.

Предполагается, что президенты двух стран обсудят непостоянное членство в совете безопасности ООН и глобальную безопасность. Между тем польская сторона надеется, что переговоры между двумя странами также затронут тему инфраструктурного сотрудничества в рамках проекта «Шелковый путь».

«Польша является одним из ведущих внешнеэкономических партнеров Казахстана в Центральной и Восточной Европе. Казахстанско-польский товарооборот составляет свыше 80% от общего объема торговли Польши со странами Центральной Азии», — подчеркивается в сообщении.

Кроме того, в четверг А. Дуда планирует провести национальный праздник Польши на выставке EXPO-2017.