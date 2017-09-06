Система образовательных грантов в Казахстане усиливает утечку мозгов, считает депутат мажилиса

Астана. 6 сентября. КазТАГ – Нургуль Жигер . Существующая в Казахстане система распределения образовательных грантов побуждает талантливых абитуриентов искать место учебы и работы за рубежом, заявила депутат мажилиса парламента РК Дания Еспаева.

«Можно констатировать, что существующая система распределения грантов стимулирует утечку мозгов из нашей страны. И надо полагать, что российские, европейские и китайские университеты отбирают точно не самых слабых абитуриентов, прекрасно обходясь без ЕНТ. Понятно, что многие молодые специалисты Казахстана уже не возвращаются», — сказала Д. Еспаева, озвучивая депутатский запрос на имя главы МОН на пленарном заседании палаты в среду.

Она отметила, что, по сообщениям СМИ, только в этом году отказались от ЕНТ и отправились учиться по грантам зарубежных вузов 40 тыс. казахстанский абитуриентов, а это около 30% выпускников.

Депутат напомнила, что действующая система распределения грантов не позволяет абитуриенту, оставшемуся без гранта по выбранной специальности, получить его по другому профилю, даже если на других факультетах недобор.

«Остается немало выпускников, набравших на ЕНТ 110 и более баллов, но не имеющих возможности получить высшее образование по гранту. По данным СМИ, только по Астане 19 абитуриентов, набравших более 120 баллов на ЕНТ, не смогли получить гранты по выбранной специальности», — уточнила Д. Еспаева.

В своем запросе она озвучила предложения от депутатской фракции ДПК «Ак жол», адресованные МОН РК. Так, предлагается абитуриентам, набравшим свыше 110 баллов, но не прошедшим на грант по выбранной специальности, предоставить возможность получения гранта на другую специальность, где имеются нераспределенные гранты, с условием последующей сдачи разницы предметов по ЕНТ. Рассматривается возможность введения на выбор абитуриентов помимо ЕНТ альтернативного варианта поступления в вузы через систему вступительных экзаменов.

Также члены фракции считают необходимым разработать в Казахстане программу предотвращения утечки мозгов и возвращения в страну талантливых ученых и молодых специалистов.