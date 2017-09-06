Темиртауский суд оправдал экс-руководителя управления юстиции

Караганда. 6 сентября. КазТАГ — Суд оправдал бывшего руководителя управления юстиции Темиртау Уалихана Жампейсова, передает корреспондент агентства.

«Признать невиновным У. Жампейсова в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного по ст.24 ч.3, 190 ч.3 п.2 УК РК, и оправдать за отсутствием в его действиях состава данного уголовного правонарушения. Меру пресечения «залог» отменить», — огласил приговор судья Темиртауского городского суда Асанали Смайлов.

Как сообщалось, в июле 2015 года у входной двери в здание управления юстиции Темиртау У. Жампейсов был задержан по подозрению в получении взятки за ускоренную регистрацию прав на квартиру.

Действия экс-руководителя управления были квалифицированы по ст.24 ч.3, 190 ч.3 п.2 УК РК как покушение на мошенничество (хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное должностным лицом с использованием им своего служебного положения).