«Гнев сразу трех партий мажилиса обрушился на Министерство образования и науки». «Нерадостные новости для сторонников скорейшего внедрения ОСМС». «Что дала казахам и что отняла у них революция 1917 года?»

Сетевой Казахстан. 7 сентября 2017г.

KAPITAL . KZ . «Что сказал президент: три ключевых акцента» — Выступая на первом совместном заседании палат парламента после каникул, президент страны Нурсултан НАЗАРБАЕВ остановился на нескольких важных аспектах. Помимо кадровых назначений в правительстве, глава государства уделил большое внимание экономическим и так или иначе связанным с экономикой вопросам. Три ключевых акцента прокомментировали экономисты. Глава государства призвал правительство удержать рост экономики страны на уровне 4%. Еще одним знаковым заявлением президента стало увеличение полномочий Нацбанка для контроля банковского сектора. Президент не обошел стороной и реформу здравоохранения.

TIME . KZ . «Лечить нельзя откладывать» — За последнюю неделю нерадостные новости для сторонников скорейшего внедрения ОСМС, полноценная работа которого должна была начаться уже 1 января 2018 года, появлялись дважды: в минувшую пятницу министр здравоохранения Елжан БИРТАНОВ встретился с председателем президиума НПП “Атамекен” Тимуром КУЛИБАЕВЫМ. Стороны сошлись на том, что реформа нуждается в доработках, и договорились “прийти к согласованному варианту изменений, которые будут внесены в правительство”. А в понедельник о недоработках медстрахования высказался президент Нурсултан НАЗАРБАЕВ: “…Страхование в медицине — это прогрессивное направление… Но давайте не спотыкаться опять… Давайте разбираться. И когда разберемся, примем совместное решение с вами, с парламентом вместе...”.

Петр СВОИК – «Прозрачней надо, ребята!» — Короче, сейчас поднимать тарифы — что играть с огнем. Их стоило бы поднять разве что для сверхпотребления — обитателям понастроенных демонстративно богатых особняков “цену вопроса” можно было бы и удвоить. Вообще же надо идти по пути инвестирования в ЖКХ пенсионных накоплений — к взаимной выгоде и отрасли, и будущих пенсионеров. А для этого первым делом надо сделать тарифы прозрачными. О чем мы тоже не раз писали.

«А мозги-то утекают!» — Гнев сразу трех партий мажилиса обрушился на Министерство образования и науки на первом осеннем заседании нижней палаты. Начитавшись летом драм обиженных МОНом детей и подростков, парламентарии составили два больших коллективных запроса — от фракции “Нур Отан” и “Ак жол”, а КНПК солидарно выражала свое возмущение в кулуарах.

INFORMBURO . KZ . «Мырзахметов об ОСМС: Позиция Биртанова вызывает недоумение у бизнеса» — Председатель правления НПП "Атамекен" Аблай МЫРЗАХМЕТОВ прокомментировал высказывание главы Минздрава о том, что бизнес должен оплачивать взносы по ОСМС, несмотря на то, что внедрение программы будет отложено на год-два, сообщает abctv.kz. Аблай Мырзахметов заявил, что, по его мнению, внедрение ОСМС следует отложить до 2020 года и доработать. С мнением министра Елжана БИРТАНОВА о том, что деньги всё равно нужно продолжать собирать, в "Атамекене" не согласны.

EXCLUSIVE . KZ . «Как "замочили" финансовую систему Казахстана» — Каждый новый председатель Нацбанка последовательно вгонял гвоздь, а то и не один, в гроб финансовой системы страны. Как итог, она не выполняет ни одну из своих классических функций, но главное — не кредитует экономику.

CARAVAN . KZ . «Евгений Жовтис об освобождении Серика Ахметова: Закон должен распространятся одинаково на всех» — Когда высокопоставленные чиновники попадают за решетку на большие сроки, помимо тех преступлений, в которых их обвиняют, просматривается некий контекст каких-то внутренних процессов, которые так или иначе влияют на судьбу крупных правовых игроков, чиновников и высокопоставленных должностных лиц. И очевидно, что, если господина АХМЕТОВА отпускают на свободу, то в рамках внутренних элитных баталий он политически в каком-то смысле не опасен.

IA — CENTR . RU . ««Наших бьют», «Мы здесь хозяева»… Инцидент в «Абу-Даби Плаза» как тревожный звоночек для идеологов национализма» — Эксперты в сфере массовых коммуникаций, изучения современного казахстанского общества и политических процессов в Казахстане, с которыми мы побеседовали, практически едины во мнении, что в данном случае заурядный бытовой конфликт «обогатился» коннотациями «протестности» и «ксенофобии» главным образом благодаря интенсивной медийной накачке в социальных сетях и СМИ.

FORBES . KZ . «Существует ли в Казахстане кнопка отключения интернета?» — Ситуация с перебоями в работе соцсетей в Казахстане случилась вскоре после того, как стало известно, что Государственная техническая служба (ГТС) передана из ведения Министерства информации и коммуникаций РК в ведение Комитета государственной безопасности РК.

365 INFO . KZ . «Недоработка учебников русского языка обойдется слишком дорого» — Ошибки в новом учебнике русского языка слишком очевидны и катастрофичны, считает депутат мажилиса Ирина СМИРНОВА. И предлагает вернуть деньги за них в бюджет — чтобы было на что исправить этот провал. Возмущение по поводу новых казахстанских учебников по русскому языку для учеников 7 класса охватило весь Казнет. Родители и просто неравнодушные казахстанцы возмущены тем, что в русский язык включены не свойственные предмету задания.

«Почти половину казахстанцев не устраивает их уровень жизни» — Например, финансовым положением оказались удовлетворены всего 20% участников социологического исследования. Почти трети опрошенных денег хватает только на питание и одежду. Они не могут себе позволить приемы у платных врачей, необходимые лекарства, не говоря уже о бытовой технике. При этом хоть и немного, но продолжает снижаться покупательная способность населения. По итогам первого полугодия 2017 года, на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом 2016. А по неофициальным данным — от 3 до 4%.

MATRITCA . KZ . Ерлан САИРОВ – «Бедность обходится государству очень дорого» — Одним из серьёзных препятствий для модернизации государства и общества является бедность. При этом бедность обходится государству очень дорого. Огромная доля расходов государства приходится на социальную сферу, которая помимо всего прочего включает в себя образование, здравоохранение и культуру. Нужда ограничивает личность в получении новых знаний, навыков и умений, её кругозор сужается, а культурный уровень падает.

Серик МАМБЕТОВ – «Кадры решает вацап!» — Наше образование – и среднее, и высшее (особенно, высшее), и их руководство не перестает удивлять нас. Вранье, воровство, как говорится, всё смешалось в доме Облонских. И эти люди решают, кто должен работать на кафедре, а кто нет? И это люди, которые не могут членораздельно, аргументировано ответить на вопросы журналистов?

ALMAKZ . INFO . «Честный ответ от независимого политолога» — Политолог Талгат МАМЫРАЙЫМОВ — У нашего народа очень высокий уровень конформизма и лояльности по отношению к власти. А то, что многие казахстанцы ругают власть, ничего не значит, поскольку у нашего народа есть двоемыслие, то есть способность одновременно ругать власть и поклоняться ей. Это двоемыслие является порождением традиционных авторитарных норм и ценностей государства-общества.

CAMONITOR . COM . «Что дала казахам и что отняла у них революция 1917 года?» — «Мы отметили 550-летие Казахского ханства, но справедливости ради надо сказать, что нынешняя Республика Казахстан восходит не непосредственно к нему, а к Казахской ССР. Именно к ней восходят наши современные границы и территория», – считает доктор исторических наук Ануар ГАЛИЕВ, говоря о роли Октября 1917-го года в жизни казахов. Мы побеседовали с ним в преддверии столетия этого одного из важнейших событий прошлого века.

«Бокс: а если предъявить сборной Казахстана «гамбургский счет»?» — Итоги прошедшего ЧМ подтвердили, что сегодня в любительском боксе есть три явных лидера – Куба, Узбекистан и Казахстан. Причем разрыв между ними, с одной стороны, и всеми остальными, с другой, продолжает увеличиваться. Если год назад на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро от этого «триумвирата» в полуфинальных боях участвовали 17 боксеров, а в финальных – 11, то в Гамбурге – соответственно 21 (из 40) и 14 (из 20). Иначе говоря, боксеры из трех названных стран завоевали больше половины всех разыгранных наград, 70 процентов золотых и 70 процентов серебряных медалей.

TENGRINEWS . KZ . «Один в двухкомнатной квартире. О чем думает и как живет бывший депутат Валентин Макалкин» — Те, кто часто бывает утром в районе музея Сейфуллина в Астане, наверняка могли видеть худощавого пожилого мужчину, стремительно идущего по своим делам. Одет он всегда очень скромно — в старенькую курточку, на голове — потертая кепка. Это депутат второго созыва Мажилиса Парламента Валентин Иванович МАКАЛКИН, он же когда-то был председателем Комитета по труду и социальной защите Верховного совета.

AZATTYQ . ORG . «Мамай: «Никто указаний не давал»» — Суд в Алматы позволил выступить с заключительным словом журналисту, которого обвиняют «в отмывании через газету части денежных средств, похищенных Аблязовым». В своем заключительном выступлении Жанболат МАМАЙ сказал, что не признаёт выдвинутые обвинения. По его словам, газета «Трибуна. Саяси калам» не занималась выполнением чьих-либо заказов, была независимым изданием.

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