Из Казахстана депортируют 61 иностранного рабочего «Абу-Даби плаза»

Астана. 8 сентября. КазТАГ – Из Казахстана в ближайшие дни депортируют 61 гражданина Индии – рабочих на строительной площадке «Абу-Даби плаза», сообщает медиацентр акимата Астаны.

«Руководство компании «Arabtec Holding PJSC» (генеральный подрядчик комплекса «Абу-Даби плаза») сообщило, что в ближайшие дни 61 иностранный рабочий (граждане Индии) за нарушение дисциплины и общественного порядка на стройплощадке «Абу-Даби плаза» покинет страну, при этом первые 23 человека – в течение суток», — говорится в сообщении медиацентра, опубликованном на сайте акимата в пятницу.

Это решение было озвучено на прошедшей встрече руководства города с послом ОАЭ в Казахстане и руководством компании Arabtec Holding PJSC.

«Встреча была посвящена ситуации, сложившейся на контрольно-пропускном пункте строительной площадки «Абу-даби Плаза», которая имела место 2 сентября», — поясняет медиацентр.

В ходе беседы руководство города напомнило о недопустимости повторения подобной ситуации, а также потребовало у иностранных граждан неукоснительного соблюдения законодательства РК, морально-этических норм поведения, а также уважения к традициям казахстанского народа.

Напомним, 2 сентября около 21.00 между сотрудниками охранной компании и иностранными рабочими, гражданами Индии, произошел бытовой конфликт на контрольно-пропускном пункте строительной площадки «Абу-Даби плаза». На место происшествия прибыли представители государственных структур и правоохранительных органов, которые оперативно локализовали инцидент.

По информации директора департамента государственного языка и информации МВД РК Алмаса Садубаева, конфликт произошел из-за отказа охраны выпускать из расположения объекта работника из Индии в нетрезвом состоянии. Он позвал своих соотечественников, и они избили охранника, местные работники заступились за него, в результате произошла драка, в которой участвовало около 30 человек.

В массовой драке пострадали 2 человека, которые были госпитализированы.

По факту драки возбуждено уголовное дело по ст. 293 ч.2 (хулиганство) УК РК. Из 41 человека, доставленных в отделы полиции, 8 человек были привлечены к административной ответственности.