Как минимум четверо казахстанцев находятся в Доминикане, на которую обрушился ураган «Ирма» – МИД РК

Астана. 8 сентября. КазТАГ – Как минимум четверо казахстанцев находятся в Доминиканской Республике, на которую обрушился ураган «Ирма», сообщил руководитель пресс-службы МИД РК Ануар Жайнаков.

«Четверо граждан Казахстана в настоящее время находятся на связи с почетным консулом Казахстана в Доминиканской Республике. Им даны инструкции на случай чрезвычайной ситуации из-за урагана «Ирма». Точное количество казахстанцев в этой стране сейчас выясняется», — написал А. Жайнаков на своей странице в Facebook в пятницу.

От разрушительного урагана «Ирма» в странах Карибского бассейна уже пострадали более 1 млн человек. Тропический циклон движется вдоль островов региона и направляется к восточному побережью США. В штате Флорида объявлен режим чрезвычайного положения, в некоторых районах началась эвакуация.

«В этой связи посольства Казахстана в США, Канаде, консульство на Кубе и почетные консулы нашей страны в Доминикане и на Багамах открыли «горячие линии» и готовы оказать необходимую помощь гражданам Казахстана», — добавил А.Жайнаков.

Кроме того, МИД рекомендует всем гражданам Казахстана, находящимся в зонах стихийного бедствия, следовать указаниям местных властей и в случае необходимости экстренной помощи связаться по контактным номерам: в Доминиканской Республике: + 1 809 729 79 87 (почетное консульство Казахстана в Доминиканской Республике), служба экстренной помощи – 911; в Республике Куба: +535 869 23 69, +537 206 99 63 (консул Казахстана на Кубе), полиция – 106, скорая помощь – 104, пожарная служба – 105; на Багамских островах: +44 7770 300505 (почетный Консул Казахстана на Багамах, служба экстренной помощи – 911, 919, или 112 (для мобильных устройств); консульский отдел посольства Казахстана в Канаде: +1 613 695 80 55 (внутренний 230, 231), +1 613 413 98 91, +1 613 981 17 13 (Консул в Оттаве); в США: +1 202 600 56 05 (консул в Вашингтоне).

Как сообщают СМИ, по меньшей мере 14 человек погибли в результате урагана «Ирма», обрушившегося на острова Карибского бассейна. По данным Национального центра по наблюдению за ураганами скорость ветра в эпицентре «Ирмы» снизилась до 78,2 м/с. Эпицентр находится в 966 км от Флориды и перемещается в северо-западном направлении со скоростью 7,1 м/с. По прогнозам, эпицентр «Ирмы» утром в воскресенье достигнет южных районов штата Флорида, а утром в понедельник – прибрежных районов штата Джорджия.