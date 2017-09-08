Казахстанец Айбек Нугымаров стал победителем чемпионата мира «Алем Барысы» с призовым фондом в Т15 млн

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Алматы. 8 сентября. КазТАГ — Казахстанец Айбек Нугымаров стал победителем чемпионата мира «Алем Барысы» с призовым фондом в Т15 млн, передает корреспондент агентства.

В финале турнира в Астане наш соотечественник победил Гурама Тушишвили из Грузии. Благодаря этой победе А.Нугымаров получит не только чемпионский пояс, но и денежное вознаграждение — Т15 млн.

А. Нугымаров — двукратный чемпион мира по борьбе «Қазақ күресі» (2008, 2010), чемпион Азии по борьбе «Қазақ күресі» (2008), обладатель Кубка мира по «Қазақ күресі» (2011), неоднократный призер и победитель чемпионатов по борьбе «Қазақ күресі», чемпион Казахстана по самбо (2012), победитель турнира президента РК «Қазақстан Барысы» (2013).

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