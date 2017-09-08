Определены состав делегации правительства Сирии и наблюдатель от США на переговорах в Астане – МИД РК

Астана. 8 сентября. КазТАГ – Определены состав делегации правительства Сирии и наблюдатель от США на межсирийских переговорах в Астане, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел РК.

«Делегацию России возглавит специальный представитель президента РФ Александр Лаврентьев. Свое участие в качестве наблюдателя подтвердил и.о. помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Саттерфилд. Также определился состав делегации правительства Сирии, которую возглавит постоянный представитель САР при ООН Башар Аль-Джаафари», — говорится в сообщении МИД, распространенном в пятницу.

Содействовать переговорному процессу в Астане будет делегация ООН во главе со Спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

«Ожидаем информацию по другим участникам, в том числе по составу делегации сирийской вооруженной оппозиции», — добавили в МИД РК.

Отмечается, что на данный момент в Астане идет комплексная подготовительная работа к предстоящей международной встрече по Сирии. По информации внешнеполитического ведомства РК, 13 сентября эксперты стран-гарантов проведут в Астане заседание совместной рабочей группы, а на 14-15 сентября запланированы двусторонние и многосторонние встречи между всеми заинтересованными сторонами.

Как сообщалось ранее, в ходе встречи в рамках Астанинского процесса планируется рассмотреть ряд документов, регламентирующих деятельность сил контроля деэскалации, и продолжить работу над согласованием состава сил контроля в Идлибе. Кроме того, ожидается, что стороны примут совместное заявление о гуманитарном разминировании исторических памятников в Сирии, включенных в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, а также обсудят другие вопросы, представляющие взаимный интерес.