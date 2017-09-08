Важную роль ископаемого вида топлива для «энергетического будущего» признали участники форума в Астане

Астана. 8 сентября. КазТАГ — Участники XI Евразийского энергетический форума Kazenergy признали значимую роль ископаемого топлива в обеспечении энергетической безопасности региона, сообщили организаторы форума.

Инициативы и договоренности, прозвучавшие с трибуны форума, вошли в резолюцию, которая была принята по итогам мероприятия.

«Участники форума признали значимую роль ископаемого вида топлива в долгосрочном и стабильном энергообеспечении. Договорились ответственно развивать существующие крупные нефтегазовые проекты, учитывая их капиталоемкость, технологические особенности и низкие цены на энергоресурсы», — говорится в сообщении пресс-центра форума в пятницу.

В частности, в Казахстане речь идет о мега-проектах по разработке месторождений Кашаган, Тенгиз, Карачаганак. Было обещано продолжить модернизацию существующей трубопроводной системы с целью обеспечения надежных поставок нефти и газа потребителям.

Участники форума договорились, что реализация проектов в нефтегазовой отрасли и в электроэнергетике будет осуществляться с обязательным использованием «чистых» технологий, нацеленных на минимизацию их воздействия на окружающую среду, ресурсосбережение и повышение энергоэффективности, отмечается в сообщении.

«На форуме Казахстан заявил, что выступает за объединение усилий всего энергетического сообщества в регионе для совместного решения целого ряда стоящих перед нами сложных задач. В противном случае региональные энергетические рынки по-прежнему будут непредсказуемыми, подверженными рискам, а наращивание проблем приведет к неисправимым последствиям», — говорится в сообщении.

На пленарной сессии в пятницу участники форума обозначили позиции своих стран в отношении ископаемого топлива.

Как отметил заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович, обеспечение энергетического будущего является «ключевой темой сегодняшнего дня».

«Несмотря на то, что мы разделяем цели развития возобновляемой энергетики, мы все должны понимать, что без ископаемого топлива глобальная экономика не сможет существовать», — сказал он. По словам А.Дворковича, возобновляемые ресурсы представляют собой хороший, но дорогой источник энергообеспечения. Поэтому переход к его повсеместному использованию не может быть быстрым и легким.

Он назвал энергетический баланс в России разумным, учитывая, что в общем объеме генерации угольные станции составляют всего 15%, тогда как в других странах Европы данный показатель порой достигает 40%, как, например, в Германии.

Глава минэнерго Казахстана Канат Бозумбаев заметил, что для таких стран, как Казахстан и Россия, учитывая их огромные углеводородные ресурсы, ископаемое топливо еще долгие годы будет оставаться основным источником энергии. Однако всем странам будет полезен опыт тех государств, которым удалось переступить через «сырьевой порог» и начать обеспечивать себя энергией за счет альтернативных источников, добавил он.

Как заметил в этой связи К.Бозумбаев, Казахстан ставит перед собой планы по достижению доли ВИЭ в общем энергобалансе до 50% к 2050 году.

В свою очередь, глава комитета геологии и недропользования министерства по инвестициям и развитию Казахстана Акбатыр Надырбаев отметил заметный интерес к геологоразведке со стороны компаний, уже работающих в стране. При этом, по его словам, при выполнении поисковых работ на первое место встают вопросы применения инновационных технологий.

«Несмотря на то, что век углеводородного сырья уходит в прошлое, все же для геологов поиск новых углеводородных ресурсов остается приоритетной задачей», — сказал он.

Напомним, XI Евразийский форум Kazenergy на тему «Созидая энергию будущего» проходил в Астане 7-8 сентября. В форуме участвовали десятки крупнейших международных организаций, а также транснациональные нефтегазовые и энергетические компании.