Эрдоган поблагодарил Назарбаева за поддержку в борьбе с ФЕТО

Астана. 9 сентября. КазТАГ – Арсен Аскаров . Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган поблагодарил президента Казахстана Нурсултана Назарбаева за поддержку в борьбе с ФЕТО, сообщает корреспондент агентства.

«Хочу поблагодарить за то уважение, которое он проявил, когда нанес визит после того, как предательски было совершенно данное мероприятие (попытка госпереворота в Турции – КазТАГ). Сейчас мы переживаем нелегкий период. Мы оказали достойное сопротивление террористической организации Фетхуллаха Гюлена (ФЕТО – КазТАГ). И наша борьба с этими темными силами продолжается. Я хочу еще раз поблагодарить президента Казахстана, который оказал нам поддержку в борьбе с этой организацией», — сказал Р. Эрдоган на официальной встрече с Н.Назарбаевым в Акорде в субботу.

Напомним, попытка государственного переворота в Турции произошла в ночь с 15 на 16 июля 2016 года. В результате противостояния погибли 260 человек. После подавления мятежа в Турции было объявлено чрезвычайное положение. Наряду с непосредственными участниками путча были арестованы более 50 тысяч госслужащих, включая военных, судей, преподавателей университетов. Около 150 тысяч человек лишились работы из-за подозрений в связях с мятежниками.

В организации бунта власти страны обвиняют оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и его организацию ФЕТО. Сам Гюлен в настоящее время находится в США.