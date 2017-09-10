Назарбаев вручил награды саммита ОИС за научные достижения

Астана. 10 сентября. КазТАГ – Арсен Аскаров . Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вручил награды саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС) за научные достижения, сообщает корреспондент агентства.

«Я предлагал награждать ученых исламского мира, которые внесли огромный вклад в развитие науки и технологий, специальной премией Казахстана. Для расширения этой инициативы наша страна совместно с генеральным секретариатом ОИС отобрали самых лучших ученых исламского мира и пригласили их на саммит», — сказал Н.Назарбаев на церемонии награждения в воскресенье.

Глава государства вручил специальные премии ученым из 5-ти стран, в том числе из Турции, Пакистана и Ирана, в таких сферах, как химия, вирусная иммунология, биотехнология и другие.