Президент Узбекистана предложил учредить специальную награду для ученых стран ОИС за научные достижения

Астана. 10 сентября. КазТАГ – Арсен Аскаров . Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев предложил учредить специальную награду для ученых стран-участниц Организации исламского сотрудничества за научные достижения, передает корреспондент агентства.

«Предлагаю создать Международный исламский центр для молодых ученых и учредить специальную награду для ученых стран-членов ОИС. Он (центр – КазТАГ) станет площадкой для обмена опытом и знаний, а также для проведения совместных исследований», — сказал Ш.Мирзиеев, выступая на саммите ОИС по науке и технологиям в воскресенье

«Было бы целесообразным учредить специальную награду ОИС за научные достижения в странах исламского мира, а также их популяризацию на международной арене», — подчеркнул он.

Также он предложил организовать в Узбекистане международную олимпиаду молодых математиков, посвященную ученому Мухаммеду ибн Муса Аль Хорезми.

Ш.Мирзиеев также отметил, что следующий саммит ОИС, посвященный развитию науки и технологий, мог бы принять Узбекистан.

«Предлагаю также проводить саммит ОИС по науке и технологиям 1 раз в 3 года. Более того, в случае поддержки данного предложения, мы готовы провести следующий саммит в Узбекистане в 2020 году», — сказал он.

«В целом сегодняшний саммит является поистине историческим шагом на пути к укреплению единства стран исламского мира во имя прогресса и процветания, и мы уверены, что данный форум будет способствовать воплощению священного хадиса: «Обретение знаний является обязанностью каждого мусульманина и мусульманки», — заключил президент Узбекистана.