Казахстан будет информировать США о финансовых счетах американцев

Астана. 11 сентября. КазТАГ — Министр финансов РК Бахыт Султанов и посол США в Казахстан Джордж Крол подписали межправительственное соглашение о совершенствовании международной налоговой дисциплины посредством оказания взаимной помощи в вопросах налогообложения, сообщила пресс-служба посольства США.

Как поясняется, межправительственное соглашение было подписано с целью соблюдения закона США «О налогообложении иностранных счетов» (FATCA), направленного на борьбу с уклонением от уплаты налогов со стороны налогоплательщиков США, имеющих финансовые счета за рубежом.

«Согласно межправительственному документу, финансовые учреждения Казахстана будут предоставлять информацию о финансовых счетах, держателями которых являются налогоплательщики США, или о юридических лицах Казахстана, в которых налогоплательщики США имеют существенную долю участия», — говорится в распространенном сообщении.

«Д. Крол поблагодарил Казахстан за сотрудничество, отметив, что «автоматический обмен информацией о финансовых счетах для целей налогообложения становится общемировым стандартом с целью сокращения уклонения от уплаты налогов через оффшоры, и сегодняшнее подписание межправительственного соглашения по FATCA знаменует собой значительный прогресс в сотрудничестве США и Казахстана по обеспечению международной налоговой дисциплины», — заключается в сообщении.

FATCA – закон США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act) американских граждан, работающих и проживающих на территории других государств. Основной целью данного документа является препятствование, предотвращение уклонению резидентов США от уплаты налогов. При этом закон обязывает банки и финансовые организации по всему миру с 31 марта 2015 года предоставлять службе внутренних доходов (налоговой службе, IRS) США данные о своих американских клиентах — физических и юридических лицах (данные о номерах счетов и остатках на них, а также оборотах по счетам).

FATCA был принят в США 18 марта 2010 года и вступил в силу в полном объеме с 1 января 2013 года.