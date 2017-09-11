«НПП «Атамекен» предлагает отложить введение обязательного медицинского страхования до 2020 года». «В Алматы должны жить не 50 миллиардеров, а 50 тысяч миллионеров». «Сколько нужно времени, чтобы накопить на квартиру?»

Сетевой Казахстан. 11 сентября 2017г.

FORBES . KZ . «ЭКСПО: экскурс в энергетическое будущее завершается с успехом» — Субъективное мнение рядового посетителя ЭКСПО – казахстанского экономиста Берлина ИРИШЕВА, живущего и работающего в Париже — Выставка оказалась самым крупным имиджевым проектом страны. И организован этот «грандиозный спектакль» был на высоком уровне.

TIME . KZ . «Турборежим для позитивного ландшафта» — Августовский замер ожидаемо возглавил аким Актюбинской области Бердыбек САПАРБАЕВ. Если в июльском рейтинге он был назван респондентами “иконой социальной ответственности”, то в августе Бердыбек Машбекович получил комплементарную оценку уже от президента, подтвердив тем самым июльские экспертные оценки.

У акима Алматы Бауыржана БАЙБЕКА свое личное “ЭКСПО” — масштабная реконструкция дорожной, арычной и коммунальной инфраструктуры. По мнению респондентов, проводимый апгрейд не просто программа, а “своего рода презентация хозяйственных компетенций Байбека, для обкатки которых он и был направлен в мегаполис”. Представление “визитной карточки” Байбека как полноценного акима состоится уже в сентябре, на День города.

«Всеобщее среднее недовольство» — Больше всего на этой неделе казахстанцы говорили о школе. И дело вовсе не в том, что в минувший понедельник дети снова сели за парты, а родители недобрым словом вспоминали Министерство образования и науки (МОН), которое снова отличилось непоследовательными действиями. У мажилисменов, которые вернулись к работе после летних каникул, накопилось так много вопросов, что уже на первом своем заседании они огласили сразу два коллективных запроса Минобру! Мы поговорили о складывающейся ситуации в системе образования с бывшим директором одной из алматинских школ, а ныне депутатом мажилиса Ириной СМИРНОВОЙ, которая тоже не осталась в стороне и раскритиковала действия образовательного ведомства.

«Креативно-языческая сила» — Скандально нашумевшие учебники русского языка за 5-й и 7-й классы были созданы, оказывается, на базе… финской системы образования, признанной лучшей в мире. В Астане вчера попытались дать подробное разъяснение по каждому “эпатажному” пункту учебных пособий.

KURSIV . KZ . «НПП «Атамекен» предлагает отложить введение обязательного медицинского страхования до 2020 года» — Вот уже на протяжении трех лет в Казахстане активно обсуждается вопрос введения страховой медицины. Когда 1 июля система была запущена, и в Фонд социального медицинского страхования начали поступать первые отчисления и взносы работодателей и индивидуальных предпринимателей, объем которых на 7 сентября 2017 года составил около 7,2 млрд тенге, уже казалось, что вопрос решен. Но после выступления главы государства на открытии сессии парламента, когда он призвал не торопиться с внедрением обязательного медицинского страхования, в обществе вновь заговорили о целесообразности введения ОСМС.

CARAVAN . KZ . «Рустам Журсунов: Существующий Налоговый кодекс РК написан иезуитским языком» — Заставить бизнес работать “без серых схем”, по мнению Нурсултана НАЗАРБАЕВА, должен обновленный Налоговый кодекс. Проект документа все лето активно обсуждался бизнесменами и чиновниками, теперь к дебатам должны подключиться парламентарии. Как сделать Налоговый кодекс удобным и для мытарей, и для предпринимателей, и самое главное – для государства?

CAMONITOR . COM . ««100 новых лиц Казахстана»: взгляд изнутри» — Люди во все времена нуждались и будут нуждаться в героях. Так уж устроена психология масс: их притягивает идеальный образ человека, на которого можно равняться и который вобрал в себя лучшие морально-этические качества. Особенно ценятся так называемые социальные герои, живущие среди простого народа и ради него совершающие свои подвиги. Но далеко не всегда их дела и поступки становятся достоянием гласности. В том числе потому, что они в большинстве своем люди скромные, не любящие «светиться».

KAPITAL . KZ . «Прогноз по рейтингам Казахстана пересмотрен на стабильный» — S&P подтвердило кредитный рейтинг Казахстана на уровне «ВВВ-/А-3» с улучшением прогноза с негативного на стабильный.

TENGRINEWS . KZ . «Кожамжаров рассказал, как будут выбирать госслужащих в корпус "А"» — На этой неделе в Казахстане объявлен набор в резерв корпуса "А". Глава Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Кайрат КОЖАМЖАРОВ — В этом году отбор объявлен на две категории должностей – председателей комитетов в министерствах и акимов районов. Для кандидатов установлены четкие правила отбора, требования по системному видению государственных проблем, принятию правильных решений, стратегическому мышлению, оптимальному использованию кадрового потенциала. Отмечу, что в отборе наряду с государственными служащими и сотрудниками правоохранительных органов могут участвовать представители частного сектора. Тем самым создан транспарентный "социальный лифт" для успешных менеджеров из негосударственного сектора.

365 INFO . KZ . «Сколько нужно времени, чтобы накопить на квартиру?» — Для того, чтобы купить квартиру площадью 50 квадратных метров, семье из двоих взрослых и двоих детей необходимо копить максимум 10 лет. Правда, все это время им придется жить на прожиточный минимум, получая при этом среднюю для своего региона зарплату.

«Казахстан продолжает жить не по средствам: дефицит бюджета 1,2 трлн тенге» — Налоговые поступления покрывают лишь треть расходов государства, а образовавшуюся разницу не покрывают даже трансферты. Как итог – по итогам 7 месяцев дефицит бюджета приблизился к 1,3 трлн тенге.

MATRITCA . KZ . «В Алматы должны жить не 50 миллиардеров, а 50 тысяч миллионеров» — Политолог Айдос САРЫМ — Как мне лично показалось, сам Бауыржан Байбек очень адекватно и честно воспринимает критику в свой адрес адрес. Он все же представитель нового поколения менеджеров страны, которое воспринимает критику не как личное оскорбление, за которым должна последовать месть и объявляться чиновничий джихад против неугодных, а как нормальный рабочий процесс. Понятно, что он в некоторой степени по-человечески пристрастен, очень сильно переживает, когда идет оголтелая и необъективная критика. Но это, скорее плюс, нежели минус.

Аскар КУМЫРАН, журналист – «Атың шықпаса жер өрте! Ответ Сейдахмету Куттыкадам!» — Честно скажу, до вчерашнего вечера я статью Сейдахмета КУТТЫКАДАМА не читал. Слышал, что там какие-то возражения насчет введения латинского алфавита, но не отнесся серьезно. Это же нормально когда более консервативное старшее поколение не совсем приветствует переход казахского языка на латинскую графику. Потом я прочел ответ С. Куттыкадаму от Erlan Sairov и решил узнать, о чем же статья. При всем уважении к господину Куттыкадаму, его двухполосный опус мне не понравился… Как мне показалось, статья повторяет слово в слово известные за 26 лет в некоторых отечественных и зарубежных СМИ определенной направленности пропагандистские страшилки-клише. А еще приписали в заголовке статьи казахам всеобщее невежество. Неправильно это.

TOTAL . KZ . «Почему молчит фонд «Даму»?» — В редакцию ИА Total.kz обратились бывшие сотрудники АО «Фонд развития предпринимательства «Даму». По их словам, в период с июня по август 2017 года в головном офисе фонда произошли кадровые изменения. В частности, около 20 сотрудников получили уведомления о расторжении трудовых договоров в связи с сокращением штата работников. Однако в то же время руководящий состав был изменен и расширен.

AZATTYQ . ORG . «Дутбаев приговорен к семи с половиной годам тюрьмы» — Согласно приговору, бывший председатель комитета национальной безопасности Нартай ДУТБАЕВ признан виновным в разглашении государственных секретов и превышении служебных полномочий и приговорен к семи годам и шести месяцам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Внесено представление о лишении Дутбаева воинского звания «генерал-лейтенант» и государственной награды.

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