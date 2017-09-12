Поступления в бюджет РК в 2018 г. ожидаются в объеме Т8,6 трлн, прогнозируют в минфине

Новости 34 0

Астана. 12 сентября. КазТАГ — Арсен Аскаров. Общий объем поступлений в республиканский бюджет Казахстана в 2018 году составит Т8,6 трлн, сообщил министр финансов Бахыт Султанов.

«Поступления бюджета. Законопроект предусматривает качественное изменение структуры поступлений в бюджет. Так, общий объем поступлений в бюджет в 2018 году составит Т8,6 трлн, с уменьшением к предыдущему году на 1 трлн 50 млрд тенге — за счет снижения нефтяных поступлений на 1 трлн 902,3 млрд тенге, а также роста ненефтяных поступлений на 852 млрд тенге», — сказал Б. Султанов во вторник в ходе презентации проекта республиканского бюджета на 2018-2020 годы.

«В соответствии с новой концепцией формирования и использования средств Нацфонда размер гарантированного трансферта будет ежегодно снижаться — с Т2,6 трлн тенге в 2018 году до Т2 трлн в 2020 году», — добавил глава минфина.

comments powered by HyperComments

Похожие материалы:

  1. Правительство Казахстана планирует снижение дефицита бюджета с 1,1% в 2018 г. до 1% в 2020 г.
  2. В Южном Казахстане в 2018 г. начнется строительство 30 малых водохранилищ
  3. Доходы республиканского бюджета в 2018 г. прогнозируются в сумме Т5,5 трлн
  4. Размер трансферта из Нацфонда в республиканский бюджет будет поэтапно снижаться с 2018 г.
  5. Бюджет Казахстана на 2018-2020 гг. определен из расчета Т340 за $1

Новости партнеров

Загрузка...