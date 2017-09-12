В Казахстане намерены принудительно закрывать неработающий бизнес

Астана. 12 сентября. КазТАГ — Арсен Аскаров . В министерстве финансов РК предлагают принудительно закрывать неработающий бизнес, сообщил глава минфина Бахыт Султанов.

«Для многих предпринимателей закрыть компанию намного сложнее, чем открыть ее. Это привело к большому количеству бездействующих налогоплательщиков. В этой связи в законопроекте (проекте нового Налогового кодекса – КазТАГ) заложены основные условия для их принудительной ликвидации», — сказал Б. Султанов в ходе заседания правительства во вторник.

Так, в Казахстане уже зарегистрировано 133 тыс. бездействующих предприятий – 72 тыс. юридических лиц и 61 тыс. ИП. Принудительной ликвидации будут подлежать налогоплательщики, соответствующие следующим критериям: «в течение пяти лет не осуществляли деятельность, не совершали экспортно-импортные операции, не имеют на праве собственности объекты обложения, не осуществляли платежи и переводы денег по банковским счетам, не являлись плательщиками НДС», перечислил Б.Султанов.

На селекторном совещании правительства во вторник кабинет министров одобрил проект нового Налогового кодекса, который направлен на защиту добросовестных налогоплательщиков, стимулирование ряда секторов экономики и упрощение администрирования.