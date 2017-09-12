В мажилисе презентовали законопроекты, связанные с формированием бюджета

Астана. 12 сентября. КазТАГ — Арсен Аскаров . Министр национальной экономики Тимур Сулейменов презентовал в мажилисе законопроекты, связанные с формированием бюджета.

«Предлагаю сократить согласование бюджетных программ на каждом этапе в среднем на 10 дней. Таким образом, сокращается время доведения средств до непосредственных администраторов бюджета. Также предлагается отменить соглашение о результатах по целевым трансфертам на развитие, потому что они во многом дублируют бюджетные программы. В результате у нас сокращается более 1500 документов на центральном и местном уровнях, а срок рассмотрения сокращается на 1,5-2 месяца», — сказал Т.Сулейменов в ходе презентации в мажилисе во вторник.

«Кроме того, предлагается перераспределять средства между бюджетными программами без уточнения бюджета в случае, если объем не более 10% при неэффективном использовании бюджетных программ и при неосвоении средств», — добавил он.

Что касается других упрощений то, по словам министра, предлагается снять ограничение по перераспределению средств внутри бюджетных программ по инициативе госоргана один раз в квартал.

«Это позволит более качественно осваивать средства в течение года и, соответственно, повысит фискальную дисциплину. Вместе с тем, в целях процедур планирования ГЧП предлагается весь процесс сократить с 5 до 3 этапов, что позволит сократить сроки подготовки проектов ГЧП с 7 до 3 месяцев», — пояснил Т.Сулейменов.

Кроме того, он предлагает определить ненефтяной дефицит в соответствии с методикой МВФ, исключая из расчета ЭТП на нефть, и утверждать ее уровень в законе о республиканском бюджете, что повысит роль данного показателя как одного из главных индикаторов фискальной и макроэкономической политики.

«В Бюджетном кодексе предлагается предусмотреть уменьшение уставного капитала субъектов квазигоссектора путем выкупа акций эмитентов государств или уменьшение номинальной стоимости акций», — добавил он.

Наряду с этим для совершенствования бюджетного процесса предусматривается запрет на прогнозирование штрафов, пени, санкций и взысканий. Также законодательно предлагается закрепить казначейское сопровождение бюджетно-инвестиционных проектов.

«Реальный рост ВВП прогнозируется на уровне 3,1% в 2018 году с последующим ростом до 4,2 % в 2022 году. Среднегодовой темп роста ВВП на предстоящий пятилетний период составит 3‚7%. Объем добычи нефти увеличится с 86 млн тонн в 2018 году до 88,6 млн тонн в 2022 году», — уточнил Т.Сулейменов.

По данным МНЭ, Национальным банком сохранен целевой коридор годовой инфляции в пределах 5-7% в 2018 году, 4-6% — в 2019 году, с последующим снижением до 3-4% в 2020-2022 годах. На основе макроэкономического прогноза разработан прогноз бюджетных параметров и Национального фонда на 2018 -2020 годы. Доходы республиканского бюджета (без учета трансфертов) прогнозируются в 2018 году в сумме Т5528,4 млрд (с увеличением на Т636,5 млрд по сравнению с 2017 годом), в 2019 году — Т6403,9 млрд, в 2020 году — Т7175,8 млрд.