Изучать современные технологии призвал казахстанцев Назарбаев

Астана. 13 сентября. КазТАГ — Арсен Аскаров . Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал соотечественников изучать современные технологии.

«Очень важно повышать навыки людей. Мы сейчас говорим здесь о высоких моментах, а все население, я далеко не буду ходить, России и Казахстана, например, знает об этом? Нет. Даже пользоваться тем, что мы хотим (внедрить — КазТАГ) надо научить. Надо научить пользоваться смартфонами как следует. Поэтому здесь у нас огромное поле работы и надо больше говорить, больше объяснять, больше учить», — сказал Н. Назарбаев на республиканском совещании по вопросам цифровизации в четверг.

«Всем казахстанцам — от школьника, который за партой сидит, до пенсионера — снова надо сесть за книги. Надо изучать все то, чему нас не учили. Не учили, мое поколение вообще понятия не имело. Сегодняшнее среднее поколение тоже. Поэтому все казахстанцы должны сесть за учебники, схватиться за головы и начинать разбираться. Принцип образования на всю жизнь становится нормой», — подчеркнул президент.