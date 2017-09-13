Прогноз по рейтингам нацхолдинга КазАгро пересмотрен на «стабильный»; рейтинги подтверждены — S&P

Алматы. 13 сентября. КазТАГ – Международное агентство S&P Global Ratings вслед за рейтинговым действием в отношении Казахстана пересмотрело прогноз по рейтингам АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» с «негативного» на «стабильный», говорится в сообщении S&P.

«В то же время мы подтвердили долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги компании по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне «ВВ-/В». Кроме того, мы подтвердили рейтинг «КазАгро» по национальной шкале на уровне «kzBBB+», — говорится в распространенном сообщении.

«Мы по-прежнему полагаем, что существует «практически безусловная» вероятность предоставления экстраординарной государственной поддержки консолидированной группе «КазАгро», но не приравниваем оценку кредитного профиля группы (group credit profile — GCP), которая отражает характеристики консолидированной операционной группы с учетом экстраординарной поддержки от государства, к суверенным кредитным рейтингам Казахстана («ВВВ-»)», — пояснили аналитики.

S&P определяет оценку GCP на уровне «bb+», что отражает, с одной стороны, негативные тенденции в секторе государственных компаний Казахстана, а с другой — по-прежнему значительные риски для государства в том случае, если оно не будет оказывать поддержку компаниям, входящим в группу «КазАгро», в стрессовой ситуации.

Как напомнили в S&P, группа «КазАгро» и ее материнская компания — холдинг «КазАгро» — были учреждены в 2007 году указом президента Казахстана, когда холдингу были переданы доли в капитале 7 полностью принадлежащих государству институтов развития, ведущих деятельность в аграрном секторе. Дочерние компании группы ориентированы на реализацию ряда госпрограмм и обеспечивают кредитную и финансовую поддержку социально значимому аграрному сектору страны, в котором занята почти половина населения Казахстана.

«Рейтинги холдинга «КазАгро» на две ступени ниже оценки GCP, что отражает более высокие кредитные риски для неоперационной холдинговой компании в сравнении с операционными дочерними структурами. В число этих рисков входят зависимость холдинга от выплат со стороны операционных компаний при погашении долга, а также субординация некоторых обязательств холдинга по отношению к обязательствам на уровне операционных компаний», — указали в S&P.

«Прогноз «стабильный» по рейтингам КазАгро отражает аналогичный прогноз по суверенным кредитным рейтингам. Мы можем изменить рейтинги компании или прогноз по ним в случае аналогичного действия в отношении суверенных кредитных рейтингов Казахстана», — отмечается в сообщении.

Как сообщалось, 8 сентября в S&P пересмотрели прогноз по рейтингам Казахстана с «негативного» на «стабильный», полагая, что влияние факторов, ограничивающих гибкость монетарной политики, снизилось на фоне снижения долларизации депозитов резидентов в экономике.