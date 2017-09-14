Назарбаев обсуждал с Трампом возможное влияние антироссийских санкций на американские компании в РК

Астана. 14 сентября. КазТАГ – Оксана Скибан . Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обсуждал с главой США Дональдом Трампом возможное влияние антироссийских санкций на американские компании в РК, передает корреспондент агентства.

«На EXPO-2017 приезжал руководитель министерства энергетики США, я его принимал. (…) По приезду, наверное, он доложил своему шефу (Д.Трампу – КазТАГ) и тот решил мне позвонить. Мы говорили, прежде всего, о казахстанско-американских отношениях», — сказал Н.Назарбаев на пресс-конференции для отечественных и иностранных журналистов в четверг.

«Я ему напомнил, что США, компании вложили в Казахстан более $40 млрд инвестиций. У нас работают 500 компаний с участием американского бизнеса, крупнейшие компании представлены здесь. Я просил, чтобы санкции, которые сейчас идут (в отношении России – КазТАГ) не повлияли на работу этих компаний. Он заверил, что это Казахстана не касается и подтвердил, что США заинтересованы в дальнейшем развивать эти отношения с Казахстаном далее», — добавил президент.

Он также отметил, что «телефонные переговоры глав государств – это обычное дело».

«Созваниваемся. Я ему (Д.Трампу – КазТАГ) звонил в ноябре, когда он избрался президентом. У нас был тогда длительный разговор. Он интересовался обстановкой в нашем регионе, России, Китае. Потом мы встретились в Эр-Рияде, когда была встреча США и арабских стран. Потом он сам позвонил», — сказал Н.Назарбаев.