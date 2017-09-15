Новейшую авиационную технику задействовали для отработки боевых задач на учениях «Боевое содружество-2017» в Казахстане

Астана. 15 сентября. КазТАГ – На военном полигоне «Сарышаган» в Карагандинской области прошла активная фаза учений стран СНГ «Боевое содружество-2017», сообщает пресс-служба министерства обороны РК.

«В ходе проведения учений использован широкий спектр вооружения, в частности, управляемые ракеты класса «воздух-воздух» малой, средней и большой дальности, класса «воздух-поверхность», а также авиационные бомбы и неуправляемые ракеты различного калибра», — говорится в сообщении, распространенном в пятницу.

«Пуски производились с многофункциональных истребителей Су-27, Су-30СМ, МиГ-29, МиГ-31 по воздушным и наземным мишеням, а также с вертолетов Ми-35М и Ми-171Ш, при этом на учениях отрабатывалась техника боевого применения с использованием новейших образцов авиационной техники», — добавили в минобороны.

Отмечается, что боевые расчеты войск противовоздушной обороны осуществили пуски из зенитных ракетных комплексов С-300, С-200, С-125, С-75 «Куб» и «Круг» по воздушным мишеням и отработали вопросы раннего обнаружения воздушного противника. В период проведения активной фазы армейская авиация осуществляла вылеты с военных аэродромов.

Также в рамках совместных учений прошли боевые стрельбы расчетных отделений противовоздушной обороны, которые были выполнены по реактивно осветительным патронам увеличенной дальности РОБУД-50, заменяющих воздушную мишень условного противника, по наземным установленным мишеням бронетранспортер и условный зависающий в небе вертолет.

«Целью проводимых совместных учений стало совершенствование навыков экипажей и боевых расчетов сил воздушной обороны по защите воздушных рубежей страны приближенный к боевым, а также отработка взаимодействия сил и средств ПВО СНГ при совместном несении боевого дежурства», — отмечает пресс-служба.

В рамках учений летчики ВВС Казахстана выполнили полеты с боевым применением авиационных средств поражения.

Как сообщалось ранее, всего в совместных учениях «Боевое содружество-2017» На военных полигонах Казахстана, России и Таджикистана принимают участие более 2 тыс. военнослужащих Вооруженных сил 6 стран: Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.

Совместные учения объединенной системы ПВО СНГ «Боевое содружество-2017» проходят в период с 14 августа по 22 сентября. Согласно плану боевых учений, во второй декаде сентября планируются практические стрельбы из зенитных ракетных комплексов С-300, С-200, С-125, С-75, «Куб» и «Круг».