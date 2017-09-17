Назарбаев поздравил Головкина с защитой боксерских титулов по итогам боя в Лас-Вегасе

Астана. 17 сентября. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил поздравительную телеграмму казахстанскому боксеру Геннадию Головкину по завершению боксерского поединка за титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBC, IBO, IBF и The ring, проходившего в Лас-Вегасе, сообщила поесс-служба главы государства.

«Миллионы казахстанцев в едином порыве горячо болели за тебя, и ты проявил несгибаемую волю и высочайшее мастерство, выдержав жесткую конкуренцию в упорном и бескомпромиссном бою. Пусть твой профессионализм, огромная работоспособность, заслуженный авторитет и самое главное – безграничная преданность своему делу послужат залогом ярких достижений в будущем», — говорится в телеграмме, текст которой опубликован на сайте Акорды в воскресенье.

В завершение президент Казахстана пожелал боксеру крепкого здоровья и успехов в дальнейшей карьере.

Напомним, бой Геннадия Головкина с Саулем Альваресем проходил на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе и вместил в себя все 12 раундов, по итогам которых судьи не смогли выявить сильнейшего. В итоге – ничья.

Таким образом, казахстанский боксер впервые в своей карьере завершил бой вничью и сохранил все чемпионские титулы в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO. Всего в его активе 37 побед в 38 боях.