В северных областях Казахстана в ближайшие 3 дня ожидаются похолодание и дожди

Астана. 18 сентября. КазТАГ – В северных областях Казахстана 19-21 сентября ожидаются похолодание и дожди, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Один за другим смещаются циклоны через Западную Сибирь, а связанные с этими циклонами атмосферные фронты вызовут дожди в северной половине Казахстана. В выходные дни температура воздуха здесь была выше обычной на 5-9 градусов, но под воздействием холодных фронтов она понизится и станет близкой к климатической норме», — говорится в прогнозе в понедельник.

В южных и западных областях республики погоду в предстоящие трое суток по-прежнему будет определять антициклон. Поэтому здесь сохранится теплая погода без осадков с температурой воздуха выше климатической нормы на 3-8ºС, отмечают синоптики.