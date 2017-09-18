Заменить компенсацию за аренду жилья на жилищную выплату всем категориям военнослужащих предлагают в минобороны РК

Астана. 18 сентября. КазТАГ — Арсен Аскаров . Заменить компенсацию за аренду жилья на жилищную выплату всем категориям военнослужащих предлагают в министерстве обороны Казахстана.

«На ежемесячные компенсации только по 1-й категории до 10 лет за наем жилья ежегодно из республиканского бюджета выплачивается порядка 47 млрд тенге. В 2018 году, если ничего не менять, по нашим расчетам, расходы могут увеличиться на 14 млрд тенге. При таком положении дел военнослужащие в итоге остаются без собственного жилья и тратят их на расходы, связанные с арендой», — сообщил заместитель министра обороны РК Абылкаир Скаков в ходе презентации законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам жилищных отношений» в понедельник.

«Законопроектом предлагается заменить компенсацию за аренду жилья на жилищную выплату всем категориям нуждающихся военнослужащих — независимо от выслуги лет, стопроцентным перечислением жилищных выплат на специальные счета в банках второго уровня, что к тому же восстановит социальную справедливость среди военнослужащих», — указал замминистра.

По его словам, в экономическом плане новый метод выплат себя оправдывает.

Вместе с тем в оборонном ведомстве предлагают вернуть право безвозмездной приватизации после 20 лет срока воинской службы военнослужащим, у которых срок воинской службы на 1 января 2013 года составляет от 10 до 15 лет.

«Данная норма позволит стереть грань между категориями военнослужащих со сроком воинской службы от 10 до 15 лет и от 15 лет и более. Их количество свыше 3 тыс. человек», — отметил А.Скаков.

«Также следует установить жилищные выплаты в размере 50% военнослужащим, обеспеченным служебным жильем, не подлежащим приватизации, в том числе вследствие его расположения в закрытых и обособленных военных городках, на пограничных заставах и в комендатурах. Здесь количество военнослужащих составляет свыше 10 тыс.», — добавил заместитель министра.