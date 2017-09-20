Назарбаев распорядился о переводе алматинской ТЭЦ-2 на газ и завершении газификации частного сектора

Астана. 20 сентября. КазТАГ — Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на совещании в Алматы, посвященном вопросам развития города, особое внимание уделил вопросу экологии, сообщила пресс-служба главы государства.

«Президент Казахстан отметил улучшающуюся инфраструктуру Алматы – за последние два года в городе было высажено 100 тысяч деревьев, восстановлено 42 километра арычной сети, построено более 60 километров велодорожек», — говорится в сообщении на сайте Акорды в среду.

При этом президент отметил, что в городе необходимо наладить системную работу и контроль над зелеными насаждениями.

«За последние годы индекс загрязнения атмосферы города снизился на 20%. Данную работу необходимо продолжить. Поручаю акиму совместно с «Самрук-Казына» принять меры по переводу до 2020 года ТЭЦ-2 на газ и завершению газификации частного сектора. В городе необходимо наладить системную работу и контроль по зеленым насаждениям. Только за прошлый год вырублено 5 тысяч деревьев. Нужно ужесточить контроль в этой сфере, повысить норму компенсационной посадки, обеспечить уход за зелеными насаждениями», — распорядился глава государства.

Президент Казахстана также указал акимату города на необходимость системного решения проблемы мусора, обеспечивающего его комплексную переработку и полный цикл утилизации.