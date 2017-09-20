«Ударить субботником по вандализму» в парке 28-ми панфиловцев предложили активисты ветеранских организаций Алматы

Алматы. 20 сентября. КазТАГ – Владимир Радионов . «Ударить субботником по вандализму» в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев в качестве реакции на акты вандализма и отношение к ним властей города предложила координатор движения «Бессмертный полк — Алматы» Вера Грейвуль.

«Мы уже 5 лет пишем письма в акимат города об актах вандализма, совершаемых в парке 28-ми героев-панфиловцев. На них нет никакой реакции. Давайте мы выйдем на субботник – может быть, так нас услышат», — сказала В. Грейвуль в ходе заседания расширенного координационного совета ветеранских организаций Алматы в среду.

Поводом для заседания совета стал очередной акт вандализма в парке: в ночь с 14 на 15 сентября неизвестными лицами были деформированы тумбы на аллее городов-героев, сорваны буквы и звезды. По словам активистов ветеранских организаций, по прошествии недели городские власти никоим образом не отреагировали на произошедшее.

«Начиная с 2013 года, мы неоднократно обращались в акимат Алматы с предложениями о том, какие преобразования можно провести в парке, чтобы акты вандализма прекратились. В частности, мы просили установить круглосуточный пункт полиции, оградить территорию «вечного огня» декоративной оградой, разместить по территории парка необходимое количество камер видеонаблюдения, а на входах в парк — информационные стенды на трех языках с правилами поведения. Все это осталось на уровне разговоров. Поэтому сегодня мы еще раз обращаемся с аналогичными требованиями не только в акимат Алматы – копия письма будет направлена в аппарат президента РК», — высказал свое мнение президент общественного объединения «Боевое братство» Сергей Пашевич.

Также письмо будет направлено и в прокуратуру Алматы.

Заместитель председателя координационного совета общественных объединений ветеранов и инвалидов войны в Афганистане и локальных военных конфликтов Байкал Хамзин обратил внимание на то, что постановлением правительства РК еще в 1993 году парк 28 гвардейцев-панфиловцев был объявлен культурно-историческим центром и, следовательно, охраняется государством. На данный момент, по его мнению, закон об охране культурных памятников на территории парка не работает.

Субботник в парке состоится 30 сентября в 11 часов.