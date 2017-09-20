В Карагандинской области спасатели отработают навыки ликвидации аварий при пусках ракет-носителей с «Байконура»

Алматы. 20 сентября. КазТАГ – В Карагандинской области в рамках тактико-специального учения «Протон-2017» спасатели отработают навыки ликвидации аварий при пусках ракет-носителей с «Байконура», сообщает пресс-служба ДЧС региона.

«21 сентября в Карагандинской области будет проведено тактико-специальное учение с органами управления и аварийно-спасательными службами области, привлекаемыми для ликвидации последствий возможных аварии при пусках ракет-носителей с космодрома «Байконур», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ДЧС области в среду.

Отмечается, что учения пройдут в районах, расположенных вдоль трассы полета ракет-носителей: городов Жезказган, Сатпаев, Каражал, а также в Актогайском, Каркаралинском, Жанааркинском, Нуринском, Шетском и Улытауском районах. Штаб руководства учения будет расположен в ДЧС Карагандинской области, выездной штаб – в г.Жезказган.

«В г.Караганда в рамках ТСУ «Протон-2017» вблизи объездной дороги в направлении Юго-Восток-Майкудук состоится смотр готовности формирований, привлекаемых к ликвидации аварий при пусках ракет-носителей и практические мероприятия по организации радиационно-химической разведки зоны ЧС, поиску и сбору фрагментов ракет-носителей», — добавила пресс-служба.