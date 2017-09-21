Фонд первого президента должен работать на продвижение имиджа Казахстана за рубежом и поддержку талантливой молодежи – Назарбаев

Астана. 21 сентября. КазТАГ – Глава государства Нурсултан Назарбаев посетил в Алматы Фонда первого президента РК – Елбасы, сообщила пресс-служба президента.

«Мы должны четко выдерживать генеральную линию Фонда – это продвижение Казахстана на международном уровне, улучшение имиджа страны, поддержка внутри страны талантливой молодежи и эффективное взаимодействие с экспертным сообществом. Важным направлением работы должна стать также деятельность по борьбе с распространением ядерного оружия», — цитирует пресс-служба Н.Назарбаева в сообщении, опубликованном на сайте Акорды в четверг.

Также президент подчеркнул необходимость системного усиления Института мировой экономики и политики.

«Институт не должен ограничиваться существующими рамками. Нужно выходить на международный уровень и всестороннее освещать всеречи с ведущими мировыми учеными», — сказал Н.Назарбаев.

Как сообщается, главе государства был представлен отчет о деятельности Фонда за 8 месяцев текущего года, реализуемых проектах и планах по дальнейшему его развитию.

«С 2017 года мы во многом перестроили работу Фонда. В соответствии с программой «Цифровой Казахстан» были разработаны и внедрены проекты Smart Zholy и Method PRO. Уникальность проектов заключается в создании взаимосвязи между большим количеством разбросанных по всему Казахстану талантливых начинающих программистов и потребителями конечного продукта – крупными отечественными и иностранными компаниями. Фонд планирует и в дальнейшем поддерживать профессионалов в сфере IT-технологий», — сказал исполнительный директор Фонда Канат Джумабаев.

Также Н.Назарбаеву рассказали о проектах и перспективах Института мировой экономики и политики при Фонде. В частности, директор института Ержан Салтыбаев доложил об одном из ключевых направлений его деятельности – развитии Астанинского клуба, являющегося уникальной экспертно-аналитической площадкой в масштабах всего евразийского региона.