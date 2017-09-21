Алматы. 21 сентября. КазТАГ – Китайские предприниматели предложили производить в Павлодарской области криптовалюту, сообщается на сайте регионального акимата.

Как указывается в сообщении, опубликованном на сайте в четверг, с соответствующим предложением к акиму Павлодарской области Булату Бакауова, который находится с рабочей поездкой в КНР, обратились представители компании «Мауе».

Отмечается, что на встрече с акимом иностранные инвесторы отметили низкую стоимость электроэнергии, производимой в Павлодарской области, – ее цена в 6 раз ниже, чем в Китае. По их мнению, «для добычи криптовалюты» в регионе «очень много электроэнергии».

«Для создания майнингового хаба у нас есть дата-центр. Ежегодное потребление электроэнергии хаба составляет более 300 млн кВт в час», — сказал представитель компании «Мауе» Дван Джу Ни.

В свою очередь Б. Бакауов ответил, что техническая возможность поставить нужный объем электроэнергии есть. Однако, по словам главы региона, нужно изучить вопрос всесторонне с учетом казахстанского законодательства, потому как производство криптовалюты для Казахстана – достаточно новое явление.