Штормовое предупреждение объявлено в ЮКО и ЗКО из-за сильного ветра

Астана. 21 сентября. КазТАГ – Штормовое предупреждение объявлено в Южно-Казахстанской и Западно-Казахстанской областях из-за сильного ветра, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Сутки 22 сентября по Южно-Казахстанской области ожидается местами усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с», — говорится в сообщении синоптиков в четверг.

Также 22-23 сентября в Западно-Казахстанской области местами ожидается гроза, усиление северо-восточного ветра с переходом на юго-восточный 15-20 м/с. В Уральске 22-23 сентября днем ожидается северо-восточный с переходом на юго-восточный ветер, порывы 18 м/с.