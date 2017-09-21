В петропавловском Доме ребенка открыли группы для реабилитации детей с синдромом Дауна и ДЦП

Петропавловск. 21 сентября. КазТАГ — Группы для непрерывной реабилитации детей с синдромом Дауна и детским церебральным параличом (ДЦП) открылись в петропавловском Доме ребенка, сообщила главный врач учреждения Лилия Федотова.

«Для детей с особенными потребностями и их родителей здесь (в группах по реабилитации – КазТАГ) предусмотрены консультации логопеда, психолога, педиатра, невропатолога, занятия по лечебной физкультуре, массаж, физиолечение, бассейн и сауна», — рассказала Л.Федотова в четверг.

По словам Л. Федотовой, идея оказывать непрерывную реабилитационную помощь детям с ДЦП и синдромом Дауна на базе дома ребенка, имеющего многолетние наработки в этих вопросах, принадлежит ей.

«Отсутствие комплексной помощи специалистов особенным семьям в условиях поликлиник, большая очередность в реабилитационные центры Петропавловска, высокие расценки на подобные услуги в клиниках и центрах за пределами Казахстана – все это приводило к тому, что семьи, в которых растут дети с ДЦП и синдромом Дауна, а также другими серьезными заболеваниями, замыкались на своих проблемах, закрывались от общества и не ждали уже никакой поддержки со стороны государства, оставаясь один на один со своим ребенком и его нуждами», — пояснила она.

Возглавив Дом ребенка, который рассчитан на 75 детей, но в настоящее время заполнен лишь наполовину, Л.Федотова обратилась в управление здравоохранения с предложением открыть дополнительные группы для реабилитации и социальной адаптации детей с ДЦП и синдромом Дауна на базе учреждения. Идея получила поддержку не только в лице руководства управления, но и главы региона Кумара Аксакалова.

«Наполняемость Дома ребенка в последние годы постепенно снижается. Сегодня на попечительстве здесь находится всего 38 малышей. Поэтому новое направление работы позволит сохранить штат сотрудников и государственное финансирование, которое будет теперь соответственно распределено между отказными детьми и ребятишками с особенностями здоровья, воспитывающимися в семьях», — отметила главврач.

«Все наши специалисты высококвалифицированные и уже работали с такими детьми, в том числе с детьми, у которых были тяжелые формы этих и других заболеваний. Реабилитация для детей будет проводиться круглогодично. У нас узкий круг – мы берем только детей с ДЦП и синдромом Дауна тяжелой и средней степени тяжести», — сообщила Л. Федотова.

Она отметила, что первая группа уже набрана.

«Всего к нам обратились родители 11 детей с синдромом Дауна. Детей с ДЦП оказалось больше – в городе их проживает 26, и с ними мы тоже будем работать», — уточнила главврач.

Также она подчеркнула, что реабилитация подразумевает работу не только с детьми, но и с родителями и теми членами семьи, которые контактируют и ухаживают за особыми детьми.

«Мы обучаем всю семью уходу за тяжелобольным ребенком, оказываем психологическую помощь семьям, помогаем решить имеющиеся или назревающие психологические конфликты и проблемы. Наша задача – научить семью ухаживать за своим ребенком и заниматься его развитием. И для семей наши услуги – совершенно бесплатные», — заключила Л. Федотова.