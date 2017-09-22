Членам ЕАЭС для продвижения экспорта предлагают создать на территориях третьих стран совместную инфраструктуру

Алматы. 22 сентября. КазТАГ – Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) разрабатывает проект рекомендации государствам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) о мерах по продвижению совместно произведенной продукции приоритетных отраслей на рынки третьих стран, сообщила пресс-служба ЕЭК.

Проект рекомендации одобрен на заседании консультативного комитета по промышленности при ЕЭК.

Документом предлагается определить понятие «совместно произведенная промышленная продукция» и конкретные мероприятия по ее продвижению на рынки третьих стран. «Для реализации таких мероприятий рекомендуется в отношении совместно произведенной продукции использовать наилучшие и эффективные для приоритетных отраслей меры поддержки экспорта, применяемые в государствах-членах ЕАЭС и включающие поддержку производителей совместной продукции на всех этапах — от ее разработки до продвижения», — говорится в сообщении на сайте комиссии.

«Эти меры включают, в частности, компенсацию затрат на: разработку НИОКР, внедрение международных стандартов, транспортировку на рынки третьих стран, участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях», — отмечается в сообщении.

«Государствам союза также предлагается рассмотреть возможность создания на территории третьих стран совместной инфраструктуры, включая локализацию производств, создание центров сервисной и технической поддержки, торговых домов и совместных испытательных лабораторий для расширения перечня товаров, сертифицированных для экспорта», — добавили в пресс-службе ЕЭК.

Большое значение имеет также оказание информационно-консультационной поддержки производителей совместной продукции по анализу перспективных рынков сбыта, требований законодательства к экспортируемой продукции, отмечается в информации.

На заседании консультативного комитета одобрен проект положения о порядке мониторинга системообразующих предприятий стран «пятерки». По мнению директора департамента промышленной политики ЕЭК Николая Кушнарева, главным преимуществом этого мониторинга является получение информации о «болевых точках» промышленности непосредственно от участников рынка ЕАЭС.

«Мониторинг позволит перейти на более глубокий уровень работы комиссии с возникающими барьерами и оперативно реагировать на проблемы в промышленном сотрудничестве предприятий государств-членов», – подчеркнул Н.Кушнарев.