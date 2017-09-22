К 2020 году товарооборот между Казахстаном и Беларусью планируется довести до 1 млрд. долларов США

В Караганде состоялось 13-ое заседание Межправительственной казахстанско-белорусской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству

22 сентября текущего года в Караганде состоялось 13-ое заседание Межправительственной казахстанско-белорусской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству (МПК).

Казахстанскую часть возглавил Первый заместитель Премьер-Министра РК А.Мамин, белорусскую — Первый заместитель Премьер-Министра РБ В.Матюшевский.

В ходе заседания МПК обсуждены вопросы развития двустороннего сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, промышленной кооперации, сельского хозяйства, науки и технологий, транспорта и логистики.

А.Мамин отметил успешность взаимоотношений Казахстана и Беларуси на всех уровнях междгосударственных связей, участия в интеграционных объединениях на постсоветском пространстве, прежде всего, в Евразийском экономическом союзе.

Стороны с удовлетворением отметили нарастающую динамику торгового оборота между Казахстаном и Беларусью по итогам 7 месяцев 2017 года. Товарооборот за январь-июль 2017 года составил 313,7 млн. долларов США, увеличившись на 75,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Товарооборот между нашими странами с 2020 году необходимо довести до 1 млрд. долларов США»,- заявил А.Мамин.

Как отметил сопредседатель казахстанской части МПК А. Мамин, Казахстан и Беларусь располагают большими возможностями для успешной реализации совместных проектов в промышленной кооперации, транспортно-логистическом секторе, космической отрасли, агропромышленном комплексе, культурно-гуманитарной и научно-технической сфере.

Стороны выразили обоюдную заинтересованность в дальнейшем развитии партнерских отношений по наращиванию интеграции транспортно-логистической инфраструктуры Казахстана и Беларуси, локализации и расширении линейки выпускаемой продукции.

«В последние годы наблюдается устойчивая динамика межрегионального сотрудничества»,- сказал В.Матюшевский и отметил, что «сегодня в Беларуси действует более 100 предприятий с казахстанскими инвестициями. Белорусская сторона готова и далее оказывать всестороннюю поддержку в реализации инвестиционных проектов, поощрять взаимовыгодные инвестиции» .

Стороны рассмотрели возможность создания совместной Рабочей группы по выработке перспективных направлений сотрудничества, реализации совместных проектов в области развития животноводства и растениеводства, мелиорации и орошения земель.

Кроме этого, обсуждены вопросы поставок сельскохозяйственной продукции казахстанских компаний в РБ, а белорусских – в РК. В ноябре текущего года планируется подписание Соглашения о создании казахстанско-белорусского Делового совета между Внешнеторговой палатой Казахстана и Торгово-промышленной палатой Беларуси. По итогам 13-го заседания Межправительственной казахстанско-белорусской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству (МПК) подписан соответствующий Протокол.