Казахстан и Беларусь займутся созданием беспилотных летательных аппаратов дальнего радиуса действия

Караганда. 23 сентября. КазТАГ — Межправительственная казахстанско-белорусская комиссия в минувшую пятницу отметила важность подписания соглашения между двумя странами о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, передает корреспондент КазТАГ.

«Министерству оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана и Национальной академии наук Беларуси продолжить работу по развитию сотрудничества в аэрокосмической сфере. В рамках рабочей группы провести очередное заседание в октябре 2017 года с привлечением заинтересованных государственных органов и организаций», — принято решение на заседании межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

В частности, решено продолжить совместную работу в области создания беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) дальнего радиуса действия, топографических комплексов и организации производства на территории Казахстана.

«В области БПЛА продолжить сотрудничество по обмену опытом, подготовке кадров и проработке вопросов создания БПЛА дальнего радиуса действия, топографических комплексов и организации производства на территории РК», — говорится в протокольном решении.

«С учетом сотрудничества организаций Республики Казахстан (АО «НК «Казахстан гарыш сапары») и Республики Беларусь (NTLab) продолжить кооперацию в области проектирования и создания интегральных схем (чипов) для электронных и навигационных устройств, подготовки соответствующих кадров и трансферта технологий. В этой связи подготовить предложения по организации совместного предприятия для реализации продукции в Казахстане и на зарубежных рынках», — заключила комиссия.