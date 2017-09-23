Напавший на пограничников житель приморского села в Атырауской области арестован на 5 суток

Алматы. 23 сентября. КазТАГ — Напавший на пограничников житель приморского села Жанбай в Атырауской области арестован на 5 суток, сообщила пресс-служба Исатайского районного суда.

«В селе Жанбай Исатайского района автомашина марки Toyota Land Cruiser пыталась наехать на солдата срочной службы, когда группа военнослужащих срочной службы возвращалась строем в расположение военной части после очередной спортивной пробежки, двигаясь по обочине дороги», — говорится в сообщении суда.

«Когда военнослужащие вошли на территорию воинской части, подъехавшие на нескольких машинах местные жители попытались войти на территорию заставы. В это время раздался автоматный выстрел вверх. Перед воротами воинской части собралась толпа людей… Житель села С.А. выразился нецензурной бранью в общественном месте в адрес сотрудников правоохранительных органов», — поясняются в сообщении подробности произошедшего.

Как уточняется, в суде арестованный сельчанин признал свою вину.

«Постановлением Исатайского районного суда Атырауской области С.А. признан виновным по ч.1 ст.434 КоАП Республики Казахстан, подвергнут административному аресту на 5 суток», — заключается в сообщении.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Как сообщалось, инцидент между жителями села и военнослужащими пограничной заставы ВЧ №2016 произошел 18 сентября в 18.30.