Казахстан на пространстве ЕАЭС демонстрирует самый активный рост торговли с Вьетнамом

Алматы. 25 сентября. КазТАГ — Самый большой прирост торговли с Вьетнамом из государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) зафиксирован у Казахстана, сообщила пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

«Товарооборот между странами ЕАЭС и Вьетнамом с момента вступления в силу соглашения (о зоне свободной торговли – КазТАГ) – с октября 2016 года по июнь 2017 года – вырос на 11,8% по отношению к аналогичному периоду 2015-2016 годов. В частности, отмечается увеличение поставок из союза во Вьетнам продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, а также металлов и изделий из них», — цитирует пресс-служба директора департамента торговой политики ЕЭК Станислава Георгиевского в сообщении в понедельник.

«Самый большой прирост торговли с Вьетнамом из государств союза зафиксирован у Республики Казахстан: товарооборот с октября 2016 года по июль 2017 года увеличился более чем в 2 раза», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках заседания с участием предпринимательского сообщества государств-членов союза 22 сентября на площадке ЕЭК С. Георгиевский обозначил положительную динамику развития взаимной торговли участников соглашения о ЗСТ.

Также, по его словам, вырос товарооборот Беларуси с Вьетнамом на 23,3%, и России – на 5,5%.