Казахстанцев нет среди эвакуированных на Бали

Алматы. 25 сентября. КазТАГ – Динара Жаркеева . Граждан Казахстана среди эвакуированных на индонезийском острове Бали нет, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел РК.

«У нашего консульства в Индонезии нет сведений о гражданах Казахстана среди эвакуированных на Бали», — сказали в пресс-службе в понедельник.

Как сообщают СМИ, власти Индонезии ожидают начала извержения вулкана Агунг на популярном у туристов острове Бали. С территории, прилегающей к горе, уже эвакуированы 35 тыс. человек. Радиус зоны отчуждения расширен до 12 км, уровень опасности извержения повышен до максимального.