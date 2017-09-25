Казахстанцев нет среди эвакуированных на Бали

Новости 70 0

Алматы. 25 сентября. КазТАГ – Динара Жаркеева. Граждан Казахстана среди эвакуированных на индонезийском острове Бали нет, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел РК.

«У нашего консульства в Индонезии нет сведений о гражданах Казахстана среди эвакуированных на Бали», — сказали в пресс-службе в понедельник.

Как сообщают СМИ, власти Индонезии ожидают начала извержения вулкана Агунг на популярном у туристов острове Бали. С территории, прилегающей к горе, уже эвакуированы 35 тыс. человек. Радиус зоны отчуждения расширен до 12 км, уровень опасности извержения повышен до максимального.

comments powered by HyperComments

Похожие материалы:

  1. Информации о наличии казахстанцев среди жертв и пострадавших в результате землетрясения в Мексике нет
  2. На индонезийском острове Бали ожидают начала извержения вулкана; эвакуированы 35 тыс. человек
  3. 10 казахстанцев находятся в зоне бедствия в Мексике, они в безопасности – МИД РК
  4. Как минимум четверо казахстанцев находятся в Доминикане, на которую обрушился ураган «Ирма» – МИД РК
  5. Десятки казахстанцев обратились в посольство РК в США из-за урагана «Ирма» — МИД

Новости партнеров

Загрузка...